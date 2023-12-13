Президент Хетафе подтвердил, что клуб хочет выкупить Гринвуда
Однако решение по нему будет принимать уже Рэтклифф.
Президент Хетафе Анхель Коррес подтвердил, что клуб заинтересован полностью выкупить Мэйсона Гринвуда, пишет 90Min.
Напомним, скандальный игрок МЮ присоединился к испанскому клубу в последний день трансферного окна. В 13-ти матчах у Гринвуда семь результативных действий.
При этом англичанином снова начали интересоваться топ-клубы, тем не менее в Хетафе пока не планируют форсировать переговоры.
Из-за потенциальной смены владельца может измениться и позиция МЮ по Гринвуду, однако сейчас Коррес полностью доволен переговорным процессом.
Ранее также сообщалось, что легенда Арсенала недоволен Мудриком.
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