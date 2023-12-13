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Президент Хетафе подтвердил, что клуб хочет выкупить Гринвуда

Однако решение по нему будет принимать уже Рэтклифф.
Сегодня, 20:09
Мэйсон Гринвуд / Getty Images
Мэйсон Гринвуд / Getty Images

Президент Хетафе Анхель Коррес подтвердил, что клуб заинтересован полностью выкупить Мэйсона Гринвуда, пишет 90Min.

Напомним, скандальный игрок МЮ присоединился к испанскому клубу в последний день трансферного окна. В 13-ти матчах у Гринвуда семь результативных действий.

При этом англичанином снова начали интересоваться топ-клубы, тем не менее в Хетафе пока не планируют форсировать переговоры.

Из-за потенциальной смены владельца может измениться и позиция МЮ по Гринвуду, однако сейчас Коррес полностью доволен переговорным процессом.

Ранее также сообщалось, что легенда Арсенала недоволен Мудриком.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: МЭЙСОН ГРИНВУД

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