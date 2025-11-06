Экс-хавбек Барселоны вернется в Англию

Саутгемптон планирует вернуть в команду Ориоля Ромеу, пишет Фабрицио Романо.

34-ллетний испанец уже играл за "святых" с 2015 по 2022 год, а затем представлял Барселону и Жирону.

Саутгемптон в этом сезоне борется за выживание в Чемпионшипе, а потому команде не помешает опытный хавбек.

Ожидается, что контракт будет подписан до лета 2026 года, сейчас, напомним, Ромеу - свободный агент.

