Экс-хавбек Барселоны вернется в Англию

Ориоль Ромеу подпишет контракт с Саутгемптоном.
Вчера, 13:56       Автор: Андрей Безуглый
Ориоль Ромеу / Getty Images
Ориоль Ромеу / Getty Images

Саутгемптон планирует вернуть в команду Ориоля Ромеу, пишет Фабрицио Романо.

34-ллетний испанец уже играл за "святых" с 2015 по 2022 год, а затем представлял Барселону и Жирону.

Саутгемптон в этом сезоне борется за выживание в Чемпионшипе, а потому команде не помешает опытный хавбек.

Ожидается, что контракт будет подписан до лета 2026 года, сейчас, напомним, Ромеу - свободный агент.

Ранее также Венгер назвал главную проблему Ливерпуля.

