Инсайдер прокомментировал информацию о возможном неожиданном переходе таланта МЮ в Турцию

Известный итальянский инсайдер Фабрицио Романо опроверг информацию о том, что Алехандро Гарначо мог бы оказаться в Бешикташе.

По словам Романо, абсолютным приоритетом аргентинца является АПЛ.

"Сообщения о Гарначо и Бешикташе являются совершенно неправдивыми. Никаких шансов, что это может произойти. Он хочет играть в Премьер-лиге", - написал Романо в своем твиттере.

Напомним, ранее сообщалось, что лидер МЮ заинтересовал клуб Роналду.

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