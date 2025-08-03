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Футбол

Челси вскоре объявит о трансфере нидерландского вундеркинда

Йоррел Хато станет игроком "синих".
Сегодня, 10:29       Автор: Василий Медвидь

Лондонский Челси усилит линию защиты.

Как сообщает Sky Sports, 19-летний голландец Йоррел Хато прошел медосмотр для столичного гранда. Сумма трансфера составит 35 млн фунтов.

Футболист подпишет 7-летний контракт. Более подробные условия сотрудничества неизвестны.

Хато выступает на позиции центрбека, может сыграть левого защитника.

Также к «синим» в ближайшее время должен присоединиться соотечественник Йоррела Хави Симонс.

Напомним, ранее сообщалось, что Челси отпустит ненужного нападающего в новичка АПЛ.

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