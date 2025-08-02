Челси согласился продать нападающего новичку АПЛ

Лондонский Челси продолжил чистку рядов. Английский Бернли договорился о переходе нападающего Армандо Брои, утверждает инсайдер Фабрицио Романо в X.

На выходных нападающий пройдет медосмотр для "кларетовых". Скорее всего, Броя переедет на Терф Мур на постоянной основе. Прошлый сезон он провел в ливерпульском Эвертоне на правах аренды.

Львиную долю кампании 2024/25 Броя пропустил из-за травм ахиллова сухожилия и лодыжки. Статистика форварда – всего 11 матчей во всех турнирах без результативных действий. Контракт с Челси рассчитан до лета 2028 года.

Тем временем нападающий Сон Хын Мин решил покинуть лондонский Тоттенхэм.

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