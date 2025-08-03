iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Клуб второго итальянского дивизиона подписал экслегионера Металлиста

Алехандро Гомес стал футболистом Падовы.
Сегодня, 11:49       Автор: Василий Медвидь

Итальянская Падова усилилась скандальным экс-игроком харьковского Металлиста и чемпионом мира.

Как сообщает пресс-служба клуба, «бьянкоскудати» подписали Алехандро «Папу» Гомеса. Футболист согласовал контракт на 2 года.

Финансовые детали сделки неизвестны. Трансфер состоялся на правах свободного агента.

37-летний Гомес не сможет играть за Падову до конца октября этого года, поскольку он до сих пор отбывает дисквалификацию за употребление допинга.

Напомним, ранее сообщалось, что Сын легендарного тренера может сменить клуб в Серии Асын легендарного тренера 

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Именитый испанский форвард близок к подписанию контракта с амбициозным новичком Серии А Именитый испанский форвард близок к подписанию контракта с амбициозным новичком Серии А
Кудривка забила первый за свою историю гол в рамках УПЛ Кудривка забила первый за свою историю гол в рамках УПЛ
Президент новичка УПЛ заявил о намерении сыграть за команду в этом сезоне Президент новичка УПЛ заявил о намерении сыграть за команду в этом сезоне
Экс-звезда Карпат перебрался в Бразилию, отыграв более трех лет в российском чемпионате Экс-звезда Карпат перебрался в Бразилию, отыграв более трех лет в российском чемпионате

Видео

Закрепили результат: Шахтер добил Бешикташ в ответном матче отбора Лиги Европы - видео голов
Закрепили результат: Шахтер добил Бешикташ в ответном матче отбора Лиги Европы - видео голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина сохранила положение, Костюк и Ястремская незначительно потеряли
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Динамо, Шахтер и Полесье принесли очки Украине
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил лидерство, а Сачко остался лучшим среди украинцев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров

Последние новости

Европа13:40
Именитый испанский форвард близок к подписанию контракта с амбициозным новичком Серии А
Европа13:35
Кудривка забила первый за свою историю гол в рамках УПЛ
Украина12:58
Президент новичка УПЛ заявил о намерении сыграть за команду в этом сезоне
Другие страны12:48
Экс-звезда Карпат перебрался в Бразилию, отыграв более трех лет в российском чемпионате
Европа12:26
Легенда Баварии прокомментировал отказ лидера сборной Германии от перехода в клуб
Европа11:55
Капитан Манчестер Юнайтед отказал Ан-Насру
Европа11:49
Клуб второго итальянского дивизиона подписал экслегионера Металлиста
Украина11:30
Календарь Шахтера: "горняки" сыграют с новичком УПЛ перед поединком отбора Лиги Европы
Европа11:07
Забарный должен стать игроком ПСЖ на следующей неделе
Бокс10:58
"У всех остались смешанные эмоции": Тренер Фьюри оценил вероятность третьего боя с Усиком
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK