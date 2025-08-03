Клуб второго итальянского дивизиона подписал экслегионера Металлиста

Итальянская Падова усилилась скандальным экс-игроком харьковского Металлиста и чемпионом мира.

Как сообщает пресс-служба клуба, «бьянкоскудати» подписали Алехандро «Папу» Гомеса. Футболист согласовал контракт на 2 года.

Финансовые детали сделки неизвестны. Трансфер состоялся на правах свободного агента.

37-летний Гомес не сможет играть за Падову до конца октября этого года, поскольку он до сих пор отбывает дисквалификацию за употребление допинга.

Напомним, ранее сообщалось, что Сын легендарного тренера может сменить клуб в Серии Асын легендарного тренера

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