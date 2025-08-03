Легенда Баварии прокомментировал отказ лидера сборной Германии от перехода в клуб

Экс-воротар и бывший гендиректор Баварии Оливер Кан прокомментировал отказ Флориана Вирца от трансфера в стан мюнхенцев.

Немец заявил, что понимает своего соотечественника, учитывая то, в каком положении находится Бундеслига по сравнению с той же АПЛ.

"Мы постоянно должны рассматривать Бундеслигу с двух сторон. Внутри страны она остается стабильным институтом с очень высокой средней посещаемостью и значительной популярностью. Но это не полная картина.

В глобальном контексте она все еще не играет особо значимой роли. Когда я разговариваю с людьми по всему миру, они не видят большой разницы между Бундеслигой, Серией А и Лигой 1. Премьер-лига и Ла Лига явно выделяются. Все знают их лучших игроков и клубы.

Поэтому я полностью понимаю переход Вирца в Ливерпуль, в АПЛ, в самую привлекательную лигу», – сказал Кан в интервью Kicker.

Напомним, ранее сообщалось, что Бавария потеряла молодого полузащитника из-за травмы.

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