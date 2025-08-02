Бавария потеряла на неопределенный срок молодого хавбека, получившего перелом

Бавария в ближайшее время не сможет рассчитывать на полузащитника Александара Павловича.

21-летний футболист в пятницу, 1 августа, во время тренировки мюнхенской команды получил перелом глазницы, после чего был прооперирован.

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Как сообщает пресс-служба немецкого клуба, хирургическое вмешательство прошло успешно, однако сроки восстановления игрока пока не называются.

В минувшем сезоне Павлович провел за Баварию 33 матча во всех турнирах, забив один гол и отдав одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что Бавария отпустила в Ла Лигу кандидата в сборную Испании.

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