Бавария продлила контракт с резервным голкипером

Следующий сезон станет для Свена Ульрайха десятым в составе мюнхенской команды.

Бавария объявила о продлении контракта с голкипером Свеном Ульрайхом.

Как сообщает официальный сайт мюнхенского клуба, новый договор с 36-летним игроком будет рассчитан до лета 2026 года.

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Ульрайх является одним из резервистов Мануэля Нойера и в прошлом сезоне провел в составе "ротен" два матча.

Sven Ulreich bleibt bis 2026 beim FC Bayern. 🤝🔴



Der FC Bayern hat den Vertrag mit Sven Ulreich um ein weiteres Jahr bis zum Sommer 2026 verlängert.



🔗 https://t.co/rEgcEWB2Rn pic.twitter.com/Q00lnhVmir — FC Bayern München (@FCBayern) July 29, 2025

В Баварию голкипер перешел в 2015 году из Штутгарта и выступал до 2020 года. После сезона в Гамбурге он вернулся в мюнхенский клуб.

Всего за это время Ульрайх провел в составе Баварии 103 матча, в которых пропустил 117 голов, а в 34 поединках сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Ранее сообщалось, что Бавария близка к подписанию талантливого форварда на роль дублера Гарри Кейна.

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