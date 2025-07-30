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Футбол

Бавария отпустила в Ла Лигу кандидата в сборную Испании

Испанец постарается перезапустить карьеру.
Сегодня, 22:28       Автор: Антон Федорцив
Брайан Сарагоса / Getty Images
Брайан Сарагоса / Getty Images

Вингер Брайан Сарагоса вернулся в чемпионат Испании. Сельта из Виго закрыла соглашение с мюнхенской Баварией, сообщает официальный сайт клуба.

"Кельты" арендовали атакующего исполнителя на сезон 2025/26. Стороны предусмотрели опцию выкупа Сарагосы при условии выполнения определенных условий. Контракт воспитанника Гранады с Баварией действует до лета 2029 года.

Прошлый сезон Сарагоса тоже провел в Ла Лиге. Статистика вингера в составе Осасуны – 28 матчей во всех турнирах (1 гол, 6 ассистов). За плечами испанца также 3 поединка (1 мяч) в рядах национальной команды.

Тем временем мадридский Реал отклонил предложение из АПЛ по украинцу Андрею Лунину.

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