Ман Сити в ближайшее время объявит о продолжении контрактов с лидером и "бриллиантом" клуба

Ман Сити работает над сохранением важных для будущего команды активов.

Как сообщает BBC, в ближайшее время манкунианцы продлят контракты с двумя игроками. Речь идет о Рубене Диаше и Нико О'Райлли.

Детали соглашений с 27-летним португальским центрбеком и 20-летним английским полузащитником неизвестны.

Ранее стало известно только о том, что контракт Диаша будет «долгосрочным», а О'Райлли после подписания обновленных условий сотрудничества получит и новый номер.

Напомним, что Манчестер Юнайтед может усилиться игроком Ман Сити.

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