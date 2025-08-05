Победитель Лиги чемпионов с Порту скончался после сердечного приступа

Жорже Кошта отдал клубу почти всю свою жизнь.

Спортивный директор Порту Жорже Кошта скончался в возрасте 53 лет.

Сообщается, что функционер почувствовал себя плохо после выступления перед прессой на тренировочный базе и потерял сознание.

Мужчину срочно доставили в больнице, но медики констатировали смерть от сердечного приступа.

Жорже Кошта был воспитанником Порту и выступал за первую команду с 1992 по 2005 год. Вместе с клубом он восемь раз ставал чемпионом Португалии, а также выигрывал Лигу чемпионов и Кубок УЕФА.

Ранее также сообщалось, что португальский форвард может перейти в Боруссию.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!