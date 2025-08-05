Боруссия может подписать форварда сборной Португалии

Дортмундская Боруссия ведет переговоры о трансфере Фабиу Силвы, пишет Бен Джейкобс.

Вулверхэмптон готов рассмотреть предложения от 25 млн евро за 23-летнего нападающего.

При этом, отметим, Трансфермаркт оценивает Силву лишь в 20 млн евро.

Пару сезонов назад португалец считался очень талантливым форвардом, однако не заиграл у "волков" и последние четыре сезона провел в разных арендах.

Прошлый сезон Фабиу Силва выступал за Лас-Пальмас, где отличился десятью голами в 24 матчах.

Ранее также Манчестер Юнайтед все же сделал свое предложение по Шешко.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!