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Дженоа Малиновского хочет подписать форварда клуба АПЛ

Фабиу Силва может перебраться в стан "грифонов".
Сегодня, 00:59
Фабиу Силва / Getty Images
Фабиу Силва / Getty Images

Итальянская Дженоа ищет усиление линии атаки в последние недели трансферного окна.

Как сообщает Фабрицио Романо, "грифоны" нацелились на подписание Фабиу Силвы из Вулверхэмптона. Речь идет об аренде с правом выкупа.

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"Волки" еще не дали ответ на предложение Дженоа, но сам португальский нападающий заинтересован в шансе попробовать свои силы в Серии А.

В прошлом сезоне Силва играл, как за Вулверхэмптон, так и за Рейнджерс на правах аренды. Забил 7 голов за 35 матчей во всех турнирах за оба клуба.

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