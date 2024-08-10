Дженоа - Реджана 1:0: обзор матча и результат игры 09.08.2024

В пятницу, 9 августа, в Генуе на Стадио Луиджи Феррарис состоялся матч 1/32 финала Кубка Италии, в котором сошлись Дженоа и Реджана.

Несмотря на то, что подопечные Альберто Джилардино считались явными фаворитами, гости сумели попортить им нервы. Но, к счастью фанатов хозяев поля, у них в команде есть Руслан Малиновский.

До появления украинца на поле на 61-й минуте, счет оставался прежним. Но спустя всего четыре минуты после своей замены Руслан отдал голевую передачу на Жуниора Мессиаса, чей точный удар принес Дженоа минимальную победу.

В следующем раунде команда Малиновского встретится с победителем пары Комо - Сампдория.

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Статистика матча Дженоа - Реджана 1/32 финала Кубка Италии

Дженоа - Реджана 1:0

Гол: Мессиас, 65.

Владение мячом: 54% - 46%

Удары: 19 - 10

Удары в створ: 13 - 5

Фолы: 16 - 11

Атаки: 134 - 69

Дженоа: Леали - Вольякко, Бани, Де Винтер - Мартин, Френдруп, Бадель (Малиновский, 61), Торсбю, Сабелли (Дзаноли, 61) - Мессиас (Фини, 90+1), Витинья (Экатор, 85).

Реджана: Мотта - Фьямоцци (Видо, 77), Мерони, Роццио, Каваллини (Урсо, 77) - Серсанти (Либутти, 62), Чигарини (Рейнарт, 55), Иньяккити - Вергара, Гондо, Маджо (Оконкво, 55).

Предупреждения: Бадель, Де Винтер - Вергара, Роццио, Мерони.

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