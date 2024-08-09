Верес - Динамо 1:2: обзор матча и результат игры 09.08.2024

Голкипер киевлян уже подал заявку на звание главного фейла сезона.

В пятницу, 9 августа, в Ровно на стадионе Авангард прошел матч второго тура Украинской Премьер-лиги, в котором Верес принимал Динамо.

Со старта встречи подопечные Александра Шовковского захватили лидерство, с которым они не разлучались до самого финального свистка.

И еще в первом тайме "бело-синие" дважды поразили ворота Андрея Кожухаря. Сначала Николай Шапаренко отметился красивым ударом из-за пределов штрафной площадки, после чего он же выступил в роли ассистента Виталия Буяльского.

После перерыва киевляне немного сбавили обороты и даже умудрились пропустить. Но заслуги игроков ровненской команды здесь практически нет.

Это Руслан Нещерет принял странное решение выйти из ворот и отдать передачу прямо в соперника. Мяч, отскочив от ноги Владислава Шарая влетел в пустые ворота.

За оставшиеся полчаса игрового времени ни одна из команд не сумела забить, что привело к итоговой победе гостей 2:1.

Динамо выиграло свой первый матч сезона УПЛ, а Верес потерпел поражение, до этого сыграв вничью с Карпатами (0:0).

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Статистика матча Верес - Динамо второго тура УПЛ

Верес - Динамо 1:2

Голы: Шарай, 62 - Шапаренко, 15, Буяльский, 44.

Владение мячом: 42% - 58%

Удары: 3 - 14

Удары в створ: 2 - 7

Фолы: 18 - 14

Атаки: 133 - 144

Верес: Кожухарь - Протасевич (Гакман, 46), Мельник (Луан, 80), Гончаренко, Вовченко - Шарай, Клец (Кучеров, 46), Сикейра, Дахновский (Свитюха, 74) - Степанюк, Мрвальевич (Гайдучик, 46).

Динамо: Нещерет - Тымчик, Попов (Биловар, 68), Михавко, Дубинчак - Андриевский, Шапаренко (Пихаленок, 46), Кабаев (Брагару, 46), Буяльский (Лонвейк, 90), Волошин - Супряга (Пономаренко, 83).

Предупреждения: Протасевич, Мрвальевич, Степанюк, Вовченко, Гончаренко - Кабаев, Попов, Брагару.

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