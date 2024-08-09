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Левый Берег - Ворскла 0:3: обзор матча и результат игры 09.08.2024

А вот новичок высшего украинского дивизиона пока что остается без очков.
Сегодня, 17:38
Левый Берег - Ворскла / УПЛ
Левый Берег - Ворскла / УПЛ

В пятницу, 9 августа, в Киеве стартовал второй тур Украинской Премьер-лиги сезона-2024/25.

Первыми на футбольный газон вышли футболисты Левого Берега и Ворсклы - команд, которые стартовали с поражений. И если хозяева поля были близки к тому, чтобы сыграть с ЛНЗ вничью (0:1), то полтавчане были разгромлены Шахтером на своем поле (0:5).

Так что эта встреча была отличной возможностью для обеих команд, чтобы набрать первые очки. И лучше ею воспользовались гости.

Хотя первый тайм прошел без голов, после перерыва команда Сергея Долганского порадовала своих фанатов сразу тремя результативными ударами.

На старте второй половины игры Артем Челядин вывел Ворсклу вперед, а спустя 20 мину вышедший на замену Николай Ковталюк удвоил преимущество своей команды. А в добавленное время Сергей Мякушко довел счет до разгромного.

Ворскла победила со счетом 3:0 и набрала первые очки в сезоне, которые подняли ее со дна турнирной таблицы сразу на пятое место. Левый Берег как раз занял освободившееся место с нулем в графе как голов, так и очков.

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Статистика матча Левый Берег - Ворскла второго тура УПЛ

Левый Берег - Ворскла 0:3
Голы: Челядин, 50, Ковталюк, 68, Мякушко, 90+3.

Владение мячом: 44% - 56%
Удары: 6 - 12
Удары в створ: 2 - 5
Фолы: 12 - 13
Атаки: 96 - 108

Левый Берег: Механив - Соколов, Якимов, Самар, Сиднней (Непейпиев, 69) - Банада, Дедух, Галас (Астахов, 62), Синица, Когут (Спиваков, 62) - Сухоручко.

Ворскла: Исенко - Пердута, Гучек, Черноморец, Крупский - Павлюк (Корниенко, 83), Скляр (Шкриель, 78), Челядин (Хрипчук, 78) - Нестеренко (Мякушко, 58), Ндукве (Ковталюк, 58), Кане.

Предупреждения: Якимов, Дедух - Гучек, Павлюк.

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