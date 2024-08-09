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Стало известно, за сколько Заря продала Батагова в Трабзонспор

Украинский клуб получил неплохие деньги за защитника.
Сегодня, 11:07
Арсений Батагов / Getty Images
Арсений Батагов / Getty Images

Защитник сборной Украины Арсений Батагов сменил клуб в летнее трансферное окно - экс-футболист луганской Зари продолжит карьеру в турецком клубе Трабзонспор.

Читай также: Заря договорилась о трансфере защитника в Турцию

По сообщениям портала Transfermarkt, сумма трансфера составила 1,8 миллиона евро. Федерация футбола Турции уже зарегистрировала украинского футболиста.

Цена Батагова
Цена Батагова

Напомним, в прошлом сезоне Батагов отыграл за Зорю 24 матча и забил два мяча. Также футболист выступал за Олимпийскую сборную Украины, с которой не смог квалифицироваться в плей-офф Олимпиады-2024.

Стоит отметить, что вчера, 8 августа, новый клуб Батагова сыграл первый матч в квалификации в Лигу Европы, где минимально уступил Рапиду (0:1).

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ арсений батагов ФК Заря ФК Трабзонспор

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