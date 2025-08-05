МЮ увеличил предложение за звезду Бундеслиги

Манкунианцы не выключаются из борьбы за форварда.

Английский Манчестер Юнайтед вышел на немецкий РБ Лейпциг с новым предложением. "Красные дьяволы" стремятся перехватить у английского Ньюкасла нападающего Беньямина Шешко, сообщает Bild.

Манкунианцы предложили 85 млн евро за балканца. В этой сумме уже учтены бонусы за будущие выступления Шешко. МЮ пытается перебить предложение "сорок" по схеме 80+10 млн.

В прошлом сезоне Шешко провел 45 матчей во всех турнирах, в которых забил 21 мяч. Контракт форварда с "красными быками" действует до лета 2029 года. Ранее он выступал за австрийские Зальцбург и Лиферинг.

Параллельно Манчестер Юнайтед получил альтернативный вариант на позицию центрального нападающего.

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