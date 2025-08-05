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Футбол

МЮ получил новый вариант с балканским форвардом

У манкунианцев есть запасной план на случай неудачи с Беньямином Шешко.
Сегодня, 14:30       Автор: Антон Федорцив
Душан Влахович / Getty Images
Душан Влахович / Getty Images

Нападающий туринского Ювентуса Душан Влахович ведет активный поиск нового клуба. Услуги серба несколько раз за короткий период предложили английскому Манчестер Юнайтед, утверждает инсайдер Фабрицио Романо в YouTube.

Балканец готов к переезду на Туманный Альбион. Влахович надеется стать приоритетом МЮ после вероятного срыва трансфера форварда немецкого РБ Лейпцига Беньямина Шешко. На него охотится английский Ньюкасл.

В прошлом сезоне Влахович сыграл 44 матча во всех турнирах, в которых оформил 17 голов. Контракт серба с Юве рассчитан до лета 2026 года. Ранее он защищал цвета итальянской фиорентины и белградского партизана.

Тем временем РБ Лейпциг склоняется к продаже Шешко в Ньюкасл.

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