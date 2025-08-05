РБ Лейпциг склоняется к продаже звезды в АПЛ

Английский Ньюкасл обновил предложение покупки нападающего Беньямина Шешко. Немецкий РБ Лейпциг, вероятнее всего, согласится отпустить балканца, утверждает инсайдер Саша Тавольери в X.

"Сороки" предложили за форварда 80 млн евро. Еще 10 млн "красные быки" смогут получить в качестве бонуов. Сам Шешко настроен на переезд в чемпионат Англии. Ранее РБ Лейпциг отклонил предложение в 75+5 млн евро.

В прошлом сезоне Шешко сыграл 45 матчей во всех турнирах, в которых оформил 21 гол. В рядах "красных быков" форвард провел два года. Ранее он выступал за австрийские Зальцбург и Лиферинг.

Кстати, английский Сандерленд собирается возобновить интерес к украинцу Дмитрию Ризныку.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!