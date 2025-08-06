Названы два клуба, которые готовы подписать Забарного - это не ПСЖ

Украинец может остаться в Англии.

Защитник Борнмута Илья Забарный может не перейти в ПСЖ.

Как сообщает Transfer News Live со ссылкой на L’Équipe, украинский футболист не понимает, почему его трансфер в ПСЖ затягиваетсяэ

Украинец хочет перейти только во французский клуб, однако ПСЖ не может договориться с Борнмутом о сумме сделки.

В то же время о готовности удовлетворить требования Борнмута по Забарному заявляют Ньюкасл и Тоттенхэм.

Ранее сообщалось, что ПСЖ и Борнмут договорились о трансфере за 68 миллионов евро.

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