iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Экс-вратарь молодежной сборной Украины находится на просмотре в Заре

Роман Пидкивка может стать усилением проблемной позиции для луганчан.
Вчера, 17:53
Роман Пидкивка
Роман Пидкивка
0 0 0

Луганская Заря находится в поиске усиления вратарской линии, являющейся на данный момент наиболее проблемной для команды.

На просмотр в коллектив Патрика ван Леувена отправился 27-летний украинский голкипер Роман Пидкивка.

Именно он появился в стартовом составе на товарищеский матч "черно-белых" против польского Рашина.

Также примечательно то, что в основной 11-ке футболистов нашлось место Александру Гладкому, который при этом не попал в заявку клуба на УПЛ.

Стоит отметить, что до 2021 года Пидкивка выступал за одесский Черноморец. Также он можеть быть известен по играм за Карпаты, киевский Арсенал и молодежную сборную Украины.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Украина Заря Луганск
0 0 0

Статьи по теме

Легенда сборной Англии отправил Тухеля и Конте в андеркард Усик - Джошуа Легенда сборной Англии отправил Тухеля и Конте в андеркард Усик - Джошуа
Шахтер Донецк: расписание и результаты матчей Шахтер Донецк: расписание и результаты матчей
Манчестер Юнайтед отреагировал на слухи о возможном разрыве контракта с Роналду Манчестер Юнайтед отреагировал на слухи о возможном разрыве контракта с Роналду
Бывший футболист Динамо отметился красивейшим голом в чемпионате Бразилии Бывший футболист Динамо отметился красивейшим голом в чемпионате Бразилии
Помочь журналистам

Видео

Альмерия - Реал 1:2 Видео голов и обзор матча чемпионата Испании
Альмерия - Реал 1:2 Видео голов и обзор матча чемпионата Испании

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина сохранила звание первой ракетки Украины, Бадоса вошла в тройку лучших
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина близка к вылету из ТОП-15
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко - первая ракетка Украины, Джокович не в ТОП-5
просмотров

Последние новости

Европа21:24
Наполи в голевой перестрелке оказался сильнее Вероны
Европа20:56
Барселона может в одностороннем порядке расторгнуть контракт со своим форвардом
Европа20:30
Батистута: Цель Месси – стать лучшим в мире навсегда, это движет им
Бокс20:12
Ломаченко опубликовал вторую часть интервью скандального митрополита УПЦ МП
Европа19:49
Директор ПСЖ урегулировал конфликт между Неймаром и Мбаппе
Олимпийские виды19:30
Мультиспортивный Евро-2022: результаты украинцев за 15 августа
Европа19:19
Награда за победу: Моуринью угостил своих игроков пиццой после матча с Салернитаной
18:55
Скалолаз Болдырев принес Украине второе золото мультиспортивного Евро-2022
ММА18:51
Хайповый легковес Пимблетт сделал прогноз на поединок Оливейра - Махачев
Европа18:20
Тен Хаг наказал игроков МЮ, заставив бежать кросс
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK