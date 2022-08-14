Экс-вратарь молодежной сборной Украины находится на просмотре в Заре

Луганская Заря находится в поиске усиления вратарской линии, являющейся на данный момент наиболее проблемной для команды.

На просмотр в коллектив Патрика ван Леувена отправился 27-летний украинский голкипер Роман Пидкивка.

Именно он появился в стартовом составе на товарищеский матч "черно-белых" против польского Рашина.

Также примечательно то, что в основной 11-ке футболистов нашлось место Александру Гладкому, который при этом не попал в заявку клуба на УПЛ.

Стоит отметить, что до 2021 года Пидкивка выступал за одесский Черноморец. Также он можеть быть известен по играм за Карпаты, киевский Арсенал и молодежную сборную Украины.