Гвардиола - о поединке с Ньюкаслом: Это был правильный футбольный матч

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола поделился мыслями о матче третьего тура чемпионата Англии против Ньюкасла (3:3).

По словам испанского специалиста, "сороки" показали, что становятся соперником, с которым стоит считаться.

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"Это был правильный футбольный матч. Мы начали очень хорошо, потом проиграли несколько дуэлей, и соперник уже мог выбегать. После того как игра стала открытой, они были лучше в течение 20 минут. Аллан Сен-Максимен действительно опасен. ‎

Я не смотрел момент с отмененной красной карточкой. Рефери и VAR сказали, что ее не было. Я видел это перед собой вживую, но после этого не пересматривал.

Ньюкасл точно становится одним из самых жестких соперников. ‎ Лидс сегодня обыграл «Челси. Премьер-лига сложна для всех. Это показывает, как удивительно мы работали в течение пяти лет и насколько будет тяжело", — сказал Гвардиола.