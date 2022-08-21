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Ньюкасл и Манчестер Сити не выявили сильнейшего в голевой перестрелке

Команды подарили болельщикам настоящую феерию.
Сегодня, 20:35
Ньюкасл - Манчестер Сити / Getty Images
Ньюкасл - Манчестер Сити / Getty Images
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В рамках третьего тура чемпионата Англии Ньюкасл на Сэнт Джеймс Парк принимал Манчестер Сити. Матч завершился со счетом 3:3

Фанатам не пришлось долго ждать первого забитого мяча. Уже на 5 минуте матча гости открыли счет усилиями Илкая Гюндогана, но "сорок" это не смутило.

Еще в первом тайме подопечные Эдди Хау не просто сравняли счет, но и вышли вперед. Сперва отличился Мигель Альмирон, а спустя чуть более 10 минут забил Каллум Уилсон.

Во второй 45-минутке хозяева удвоили свое преимущество. Прекрасным ударом со штрафного отметился Киран Триппье.

После этого команда Пепа Гвардиолы начала приходить в себя и сумела сравнять счет. Сперва забил норвежский форвард Эрлинг Голанд, а затем с паса Кевина де Брюйне восстановил паритет в счете Бернарду Силва.

Гол португальского хавбека стал последним в матче. Две команды продемонстрировали равную игру, подарив фанатам невероятные впечатления от просмотра встречи.

Ньюкасл 3:3 Манчестер Сити

Голы: Альмирон, 28, Уилсон, 39, Триппье, 54 - Гюндоган, 5, Холанд, 60, Силва, 64.

Ньюкасл: Поуп - Триппье, Ботман, Шер, Берн (Крафт, 90+5) - Уиллок (Лонгстафф, 69), Гимараеш, Жоелинтон - Альмирон (Мерфи, 82),Уилсон (Вуд, 69), Сен-Максимен.

Манчестер Сити: Едерсон - Уокер, Стоунз, Аке (Диаш, 21), Канселу - де Брюйне, Родри, Гюндоган - Фоден, Холанд, Б. Силва.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ньюкасл Манчестер Сити
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