Ньюкасл 3:3 Манчестер Сити: Видео голов и обзор матча
Представляем вам лучшие моменты огненного матча чемпионата Англии.
В рамках третьего тура АПЛ Ньюкасл Юнайтед встретился с Манчестер Сити.
Команды продемонстрировали равную игру, сохраняя интригу в поединке до последней секунды.
Матч завершился со счетом 3:3.
Представляем вам обзор матча Ньюкасл - Манчестер Сити:
Ньюкасл 3:3 Манчестер Сити
Голы: Альмирон, 28, Уилсон, 39, Триппье, 54 - Гюндоган, 5, Холанд, 60, Силва, 64.
Ньюкасл: Поуп - Триппье, Ботман, Шер, Берн (Крафт, 90+5) - Уиллок (Лонгстафф, 69), Гимараеш, Жоелинтон - Альмирон (Мерфи, 82),Уилсон (Вуд, 69), Сен-Максимен.
Манчестер Сити: Едерсон - Уокер, Стоунз, Аке (Диаш, 21), Канселу - де Брюйне, Родри, Гюндоган - Фоден, Холанд, Б. Силва.