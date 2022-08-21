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Ньюкасл 3:3 Манчестер Сити: Видео голов и обзор матча

Представляем вам лучшие моменты огненного матча чемпионата Англии.
Сегодня, 22:18
Ньюкасл - Манчестер Сити / Getty Images
Ньюкасл - Манчестер Сити / Getty Images
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В рамках третьего тура АПЛ Ньюкасл Юнайтед встретился с Манчестер Сити.

Команды продемонстрировали равную игру, сохраняя интригу в поединке до последней секунды.

Матч завершился со счетом 3:3. 

Представляем вам обзор матча Ньюкасл - Манчестер Сити:

Ньюкасл 3:3 Манчестер Сити

Голы: Альмирон, 28, Уилсон, 39, Триппье, 54 - Гюндоган, 5, Холанд, 60, Силва, 64.

Ньюкасл: Поуп - Триппье, Ботман, Шер, Берн (Крафт, 90+5) - Уиллок (Лонгстафф, 69), Гимараеш, Жоелинтон - Альмирон (Мерфи, 82),Уилсон (Вуд, 69), Сен-Максимен.

Манчестер Сити: Едерсон - Уокер, Стоунз, Аке (Диаш, 21), Канселу - де Брюйне, Родри, Гюндоган - Фоден, Холанд, Б. Силва.

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол ньюкасл Манчестер Сити АПЛ видео голов
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