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Троллинг засчитан: один из лучших форвардов АПЛ разбил машину одноклубнику и оригинально уведомил того об инциденте

Александар Митрович зажигает в новом сезоне чемпионата Англии.
Сегодня, 12:07
Александар Митрович / Getty Images
Александар Митрович / Getty Images
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В рамках третьего тура чемпионата Англии Фулхэм сумел добыть первую победу после возвращения в элиту, обыграв Брентфорд (3:2).

Одним из героев встречи стал нападающий "дачников" Александар Митрович, который отметился победным голом на 90-й минуте, нанеся мощный удар головой.

Мало кто знает, однако во время подготовки к дерби сербский форвард стал героем троллинга. На тренировке Митрович своим ударом разбил машину партнеру Тому Кэрни.

"Это правда, что я разбил ему окно в машине. Его автомобиль был за воротами, когда мы заканчивали тренировку. Я промахнулся, мяч перелетел забор, а в тот день было жарко, так что в итоге разбитое стекло", - отмечал 27-летний серб.

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Примечательно, что Митрович сообщил Кэрни о последствии промаха очень оригинально. Форвард сфотографировался на фоне побитого лобового стекла и отправил фотографию в чат команды. 

"Похоже, он действительно чувствует себя виноватым, правда же?", - сказал Кэрни.

Отметим, что в нынешнем сезоне Митрович идет в лидерах бомбардирской гонки, имея три гола в трех играх. Фулхэм же располагается на седьмом месте с 5 очками.

Ранее сообщалось, что травмированный Ибрагимович похвастался отдыхом на роскошной яхте.

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