Приятное восстановление: Травмированный Ибрагимович похвастался отдыхом на роскошной яхте

Нападающий Милана Златан Ибрагимович показал, как проводит время, пока восстанавливается от травмы, выведшей его из строя на длительный срок.

40-летний шведский форвард будет оставаться вне игры еще несколько месяцев после операции на колене, а пока может позволить себе расслабиться, залечивая повреждение.

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Звездный футболист продемонстрировал, как восстанавливается, отдыхая на роскошной яхте, а с помощью дрона показал красивейшие пейзажи, окружающие его.

Соответствующее видео Ибрагимович разместил на своей странице в Instagram.

Напомним, что в минувшем сезоне нападающий провел в составе Милана во всех турнирах 27 матчей, в которых забил восемь голов и отдал три голевые передачи. Вместе с "россонери" швед стал чемпионом Италии.

Недавно Ибрагимович подписал новый однолетний контракт с Миланом.