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Футбол

"Посмотри поближе": Горячая модель опубликовала интересную переписку с Неймаром

Бразилец застеснялся прямого общения с девушкой.
Сегодня, 08:55
Неймар и Анна Лис / gol24.pl
Неймар и Анна Лис / gol24.pl
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Нападающий ПСЖ Неймар очень ярко начал нынешний сезон, в котором он уже забил пять голов и выполнил три голевые передачи за три матча. 30-летний футболист на старте сезона показал, что готов зажигать на футбольном поле, ровно также, как и вне его.

Неймар известен своими пышными тусовками, а также общением с разными девушками, одна из которых ответила ему на комплименты.

Неймар оценил фото сексапильной модели Анны Лис в Instagram, отправив ей сообщения. Девушка ответила ему, однако конструктивного диалога не вышло.

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"Подойди и посмотри поближе, лол", - ответила на комплименты девушка.

Бразилец же ответил на сообщение отказом, сказав, что ему далеко ехать и работа мешает.

Неизвестно, как завершилась переписка Неймара с моделью, однако после публикации диалога стоит ожидать, что футболист напишет Анне.

Ранее сообщалось, что директор ПСЖ урегулировал конфликт между Неймаром и Мбаппе.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол неймар вне игры модель ПСЖ
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