Бенфика - Динамо: где смотреть матч Лиги чемпионов

Кто показывает матч плей-офф Лиги Чемпионов-2022 Динамо – Бенфика и где смотреть прямой эфир поединка в Украине? Узнай на ISPORT.

Во вторник, 23 августа, в рамках плей-офф раунда квалификации Лиги чемпионов сезона-2022/23 киевское Динамо встретится с лиссабонской Бенфикой.

Коллективы в двухматчевом противостоянии выясняют, кто из них отправится в групповой этап Лиги чемпионов, а кто вылетит в группу Лиги Европы

Первая встреча команд, завершившаяся со счетом 2:0 была номинально домашней для киевлян, но поединок через полномасштабное вторжение на нашу страну со стороны российского агрессора состоялся в польском городе Лодзь.

Где смотреть матч Динамо – Бенфика?

На ISPORT будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча Динамо - Бенфика, которая начнется 23 августа в 22:00 по киевскому времени.

Кроме того, в Украине матч покажет медиасервис MEGOGO

Для команды Мирчи Луческу это уже третий квалификационный раунд отбора в нынешнем сезоне. Сначала киевляне прошли именитого оппонента в лице турецкого Фенербахче, одолев их в экстра-тайме второго матча.

В аналогичном же стиле Динамо победило и австрийский Штурм – основное время двух встреч закончилось минимальными победами хозяев, но в дополнительное время динамовцы были сильнее. Примечательно, что и данный раунд Динамо начал на "своём поле", а в ответном матче сыграет перед чужими болельщиками.

Бенфика стартовала в квалификации чемпионов с третьего раунда, где с ней встретился датский Мидтьюлланд. В обеих матчах "орлы" добыли достаточно легкие победы (4:1 и 3:1) и прошли в следующий раунд.

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Напомним, что в минувшем розыгрыше ЛЧ команды противостояли друг-другу на групповой стадии. На НСК Олимпийском команды ограничились нулевой ничьей, а в Лиссабоне Бенфика при своих фанатах одержала победы со счетом 2:0. Всего же команды встречались семь раз между собой и Динамо выиграло только первый поединок в ноябре 1991 года.

Необходимо сказать, что если Динамо удастся отыграться и выйти победителем в этом двухматчевом противостоянии, то они с большой долей вероятности попадут в четвертую корзину жеребьевки, тогда как Бенфика будет в третьей.

В случае поражения "бело-синих" и попадания в групповой раунд Лиги Европы, во время жеребьевки киевляне будут либо в первой, либо во второй корзине.

Где состоится матч?

Лиссабонцы свои домашние поединки проводят в португальском одноимённом городе.

Эштадиу Да Луш, или Эштадиу Ду Бенфика был открыт в 2003 году. В настоящее время арена вмещает примерно 65.5 тысяч зрителей. Также свои домашние матчи на данной арене порой проводит национальная сборная Португалии.