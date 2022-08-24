Хавбек Эвертона Миколенко близок к завершению трансфера в Бешикташ
Деле Алли в ближайшее время вылетит в Стамбул.
Полузащитник английского Эвертона Деле Алли близок к уходу из клуба.
Как сообщает один из самых авторитетных журналистов Англии Дэвид Орнштейн, игрок прилетит в Стамбул сегодня, 24 августа.
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Затем хавбеку предстоит пройти медицинское обследование для гранда турецкой Суперлиги - Бешикташа.
Если все пройдет успешно, то англичанин подпишет контракт с "орлами".