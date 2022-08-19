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Эвертон Миколенко может подписать воспитанника Манчестер Юнайтед

Аднан Янузай имеет шанс присоединится к "ирискам" на правах свободного агента.
Сегодня, 13:08
Аднан Янузай
Аднан Янузай
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Английский Эвертон может усилить атакующую линию команды

Как сообщает инсайдер Николо Скира, "ириски" заинтересовались услугами экс-игрока Реал Сосьедада и МЮ Аднана Янузая.

Мерсисайдцы предложили свободному агенту контракт до лета 2025 года.

В минувшем сезоне чемпионата Испании бельгийский вингер отличился 3 голами в 33 матчах за "бело-голубых".

Напомним, ранее Эвертон согласился отпустить своего полузащитника в Бешикташ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол эвертон Аднан Янузай
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