Эвертон Миколенко может подписать воспитанника Манчестер Юнайтед
Аднан Янузай имеет шанс присоединится к "ирискам" на правах свободного агента.
Английский Эвертон может усилить атакующую линию команды
Как сообщает инсайдер Николо Скира, "ириски" заинтересовались услугами экс-игрока Реал Сосьедада и МЮ Аднана Янузая.
Мерсисайдцы предложили свободному агенту контракт до лета 2025 года.
В минувшем сезоне чемпионата Испании бельгийский вингер отличился 3 голами в 33 матчах за "бело-голубых".
Напомним, ранее Эвертон согласился отпустить своего полузащитника в Бешикташ.