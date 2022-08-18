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Бешикташ согласовал условия трансфера хавбека Эвертона Миколенко

Дальнейшее решение остается за футболистом.
Сегодня, 00:15
Деле Алли / Getty Images
Деле Алли / Getty Images
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Английский хавбек Деле Алли в ближайшее время может сменить клубную прописку.

Как сообщает Фабрицио Романо, Эвертон согласовал условия трансфера игрока с турецким Бешикташем.

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Дальнейшее решение должен принять сам футболист, который хочет получать большее количество игрового времени.

Источник отмечает, что "орлы" настаивают на скорейшем завершении переговоров о переходе.

Алли перешел в Эвертон во второй половине сезона-2022/23. На его счету 13 матчей в футболке "ирисок", где он не отметился результативными действиями.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол эвертон Деле Алли
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