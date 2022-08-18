Бешикташ согласовал условия трансфера хавбека Эвертона Миколенко
Дальнейшее решение остается за футболистом.
Английский хавбек Деле Алли в ближайшее время может сменить клубную прописку.
Как сообщает Фабрицио Романо, Эвертон согласовал условия трансфера игрока с турецким Бешикташем.
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Дальнейшее решение должен принять сам футболист, который хочет получать большее количество игрового времени.
Источник отмечает, что "орлы" настаивают на скорейшем завершении переговоров о переходе.
Алли перешел в Эвертон во второй половине сезона-2022/23. На его счету 13 матчей в футболке "ирисок", где он не отметился результативными действиями.