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Футбол

Лион отказался продавать Вест Хэму своего ключевого полузащитника

"Ткачи" хотят получить за своего игрока куда больше, чем им было предложено.
Сегодня, 12:05
Лукас Пакета и Томаш Соучек / Getty Images
Лукас Пакета и Томаш Соучек / Getty Images
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Вест Хэм проводит достаточно плодотворное трансферное окно, оформив на данный момент 7 трансферов. Но этого команде Дэвида Мойеса оказалось недостаточно.

По информации Sky Sports, "молотобойцы" предприняли попытку договориться с Лионом по трансферу полузащитника Лукаса Пакета.

Английский клуб предложил за 24-летнего бразильца 40 миллионов евро, однако "ткачи" ответили на данное предложение отказом. Переговоры между клубами продолжаются и ожидается, что французы получат улучшенное предложение.

Стоит отметить, что Вест Хэм конкурирует за футболиста с другими лондонскими клубами, Тоттенхэмом и Арсеналом.

В прошлом сезоне Лукас Пакета принял участие в 44 матчах за Лион во всех турнирах. На его счету 11 голов и 7 результативных передач.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол лион Вест Хэм АПЛ Лига 1 Лукас Пакета
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