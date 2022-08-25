Лион отказался продавать Вест Хэму своего ключевого полузащитника

"Ткачи" хотят получить за своего игрока куда больше, чем им было предложено.

Вест Хэм проводит достаточно плодотворное трансферное окно, оформив на данный момент 7 трансферов. Но этого команде Дэвида Мойеса оказалось недостаточно.

По информации Sky Sports, "молотобойцы" предприняли попытку договориться с Лионом по трансферу полузащитника Лукаса Пакета.

Английский клуб предложил за 24-летнего бразильца 40 миллионов евро, однако "ткачи" ответили на данное предложение отказом. Переговоры между клубами продолжаются и ожидается, что французы получат улучшенное предложение.

Стоит отметить, что Вест Хэм конкурирует за футболиста с другими лондонскими клубами, Тоттенхэмом и Арсеналом.

В прошлом сезоне Лукас Пакета принял участие в 44 матчах за Лион во всех турнирах. На его счету 11 голов и 7 результативных передач.