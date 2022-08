Анчелотти признан тренером сезона-2021/22 от УЕФА

Главный тренер Реала Карло Анчелотти выиграл приз УЕФА лучшему тренеру сезона-2021/22.

Итальянский специалист в борьбе за награду опередил наставника Ливерпуля Юргена Клоппа и главного тренера Манчестер Сити Пепа Гвардиолу.

🥇 The 2021/22 UEFA Men's Coach of the Year is… CARLO ANCELOTTI!



🏆 The Italian secured his fourth #UCL title as a coach, as well as becoming the first coach to win the domestic title in each of Europe's biggest five leagues!



👏 Congratulations, Carlo!#UEFAawards pic.twitter.com/cEhQWWXTHe