Вингер сборной Бразилии перейдет в МЮ за невероятную сумму
В ближайшее время стоит ожидать официального подтверждения.
Футболист сборной Бразилии и Аякса Антони сменит клубную прописку.
Как сообщает Фабрицио Романо, Манчестер Юнайтед выложил около 100 млн евро + бонусы за вингера.
Контракт между игроком и "красными дьяволами" подписан до лета 2027 года с опцией продления на еще один сезон.
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Антони в минувшем сезоне Эредивизи забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи в 32 матчах.