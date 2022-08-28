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Вингер сборной Бразилии перейдет в МЮ за невероятную сумму

В ближайшее время стоит ожидать официального подтверждения.
Сегодня, 21:48
Антони
Антони
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Футболист сборной Бразилии и Аякса Антони сменит клубную прописку.

Как сообщает Фабрицио Романо, Манчестер Юнайтед выложил около 100 млн евро + бонусы за вингера.

Контракт между игроком и "красными дьяволами" подписан до лета 2027 года с опцией продления на еще один сезон.

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Антони в минувшем сезоне Эредивизи забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи в 32 матчах.

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