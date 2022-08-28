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Манчестер Юнайтед может усилиться форвардом Барселоны

Манкунианцы хотят вернуть в свои ряды бывшего игрока.
Сегодня, 15:29
Мемфис Депай / Getty Images
Мемфис Депай / Getty Images
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Форвард Барселоны Мемфис Депай не является приоритетной целью Манчестер Юнайтед в это трансферное окно. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Футболист будет готов расторгнуть контракт с каталонцами, если найдет команду, соответствующую его амбициям. В свою очередь Манчестер Юнайтед следит за ситуацией вокруг игрока.

Отметим, контакты с нидерландцем были, однако данный трансфер будет возможен в том случае, если у клуба АПЛ возникнут проблемы с другими сделками.

В минувшем сезоне на счету Депая 12 голов и 3 ассиста в 28 матчах Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед все еще ведет переговоры по вингеру Аякса.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона манчестер юнайтед Мемфис Депай
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