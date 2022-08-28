Манчестер Юнайтед все еще ведет переговоры по вингеру Аякса
Нидерландский клуб не намерен расставаться с Антони дешевле 100 млн евро.
Манчестер Юнайтед не оставляет попыток купить вингера Аякса Антони. Об этом сообщает издание Sky Sports.
Манкунианцы продолжают переговоры по 22-летнему бразильцу, несмотря на отклоненное предложение в 90 миллионов евро. Аякс хочет выручить с продажи игрока не меньше 100 миллионов евро.
Напомним, действующий контракт Антони с нидерландским клубом рассчитан до лета 2025 года.
В текущем сезоне на счету бразильца 1 гол и 2 ассиста в 2 матчах Эредивизии.
Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед может подписать голкипера Ньюкасла.