Манчестер Юнайтед все еще ведет переговоры по вингеру Аякса

Нидерландский клуб не намерен расставаться с Антони дешевле 100 млн евро.

Манчестер Юнайтед не оставляет попыток купить вингера Аякса Антони. Об этом сообщает издание Sky Sports.

Манкунианцы продолжают переговоры по 22-летнему бразильцу, несмотря на отклоненное предложение в 90 миллионов евро. Аякс хочет выручить с продажи игрока не меньше 100 миллионов евро.

Напомним, действующий контракт Антони с нидерландским клубом рассчитан до лета 2025 года.

В текущем сезоне на счету бразильца 1 гол и 2 ассиста в 2 матчах Эредивизии.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед может подписать голкипера Ньюкасла.