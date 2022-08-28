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Манчестер Юнайтед все еще ведет переговоры по вингеру Аякса

Нидерландский клуб не намерен расставаться с Антони дешевле 100 млн евро.
Сегодня, 10:23
Антони / Getty Images
Антони / Getty Images
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Манчестер Юнайтед не оставляет попыток купить вингера Аякса Антони. Об этом сообщает издание Sky Sports. 

Манкунианцы продолжают переговоры по 22-летнему бразильцу, несмотря на отклоненное предложение в 90 миллионов евро. Аякс хочет выручить с продажи игрока не меньше 100 миллионов евро.

Напомним, действующий контракт Антони с нидерландским клубом рассчитан до лета 2025 года.

В текущем сезоне на счету бразильца 1 гол и 2 ассиста в 2 матчах Эредивизии.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед может подписать голкипера Ньюкасла.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: аякс манчестер юнайтед
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