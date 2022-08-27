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Манчестер Юнайтед может подписать голкипера Ньюкасла

Дубровка близок к переходу в топ-клуб АПЛ.
Сегодня, 20:55
Мартин Дубравка / Getty Images
Мартин Дубравка / Getty Images
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Голкипер Ньюкасла Мартин Дубравка хочет сменить команду до конца трансферного окна. Об этом сообщает издание Sky Sports.

Футболист сообщил клубу о желании присоединиться к Манчестер Юнайтед. Обе команды уже ведут переговоры.

МЮ хочет арендовать вратаря с опцией выкупа, если тот проведет определенное число встреч. В свою очередь Ньюкасл рассчитывает продать Дубравку или хотя бы отдать в аренду с обязательным выкупом.

В минувшем сезоне на счету 33-летнего словака 26 матчей в рамках АПЛ, среди которых 8 сухих игр.

Ранее сообщалось, что МЮ включился в гонку за форварда Барселоны.

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