МЮ включился в гонку за форварда Барселоны

Английский Манчестер Юнайтед заинтересован в усилении атакующей линии в это трансферное окно.

Как сообщает итальянец Джанлука ди Марцио, манкунианцы обратили внимание на нападающего Барселоны Пьера-Эмерика Аубамеянга.

Первое предложение по габонскому футболисту уже было направлено каталонцам.

Габонец перешел в Барселону в начале этого года, сыграв за "сине-гранатовых" 24 матча, в которых он отличился 14 голами.

Напомним, в услугах Аубамеянга также заинтересован лондонский Челси.