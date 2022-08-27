iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

МЮ включился в гонку за форварда Барселоны

"Красные дьяволы" могут помешать Челси приобрести Пьера-Эмерика Аубамеянга.
Сегодня, 07:32
Пьер-Эмерик Аубамеянг
Пьер-Эмерик Аубамеянг
0 0 0

Английский Манчестер Юнайтед заинтересован в усилении атакующей линии в это трансферное окно.

Как сообщает итальянец Джанлука ди Марцио, манкунианцы обратили внимание на нападающего Барселоны Пьера-Эмерика Аубамеянга.

Первое предложение по габонскому футболисту уже было направлено каталонцам.

Габонец перешел в Барселону в начале этого года, сыграв за "сине-гранатовых" 24 матча, в которых он отличился 14 голами.

Напомним, в услугах Аубамеянга также заинтересован лондонский Челси.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол манчестер юнайтед
0 0 0

Статьи по теме

Марсело попал в сферу интересов немецкого топ-клуба Марсело попал в сферу интересов немецкого топ-клуба
Эвертон Миколенко подписал лидера Брайтона Эвертон Миколенко подписал лидера Брайтона
Челси сделает футболиста Лестера одним из самых дорогих защитников в истории Челси сделает футболиста Лестера одним из самых дорогих защитников в истории
Атлетико нацелился на защитника Тоттенхэма Атлетико нацелился на защитника Тоттенхэма
Помочь журналистам

Видео

Лацио - Интер 3:1 Видео голов и обзор матча чемпионата Италии
Лацио - Интер 3:1 Видео голов и обзор матча чемпионата Италии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина впервые с 1998 года покинула ТОП-15
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров
Жеребьевка группового этапа Лиги Европы: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов11:25
Стал известен календарь донецкого Шахтера в ЛЧ
Сборные11:02
Сборная Украины по баскетболу определилась с заявкой на матч против Исландии в квалификации ЧМ-2023
Европа10:40
Марсело попал в сферу интересов немецкого топ-клуба
Европа10:28
Кавани определился с местом продолжения карьеры
Киберспорт10:01
BLAST Premier: Онлайн-трансляция NaVi vs Team Vitality
Киберспорт09:50
BLAST Premier: NaVi сыграют против Vitality, Astralis - с OG
Европа09:49
Эвертон Миколенко подписал лидера Брайтона
Теннис09:40
Снигур успешно преодолела квалификацию US Open
Украина09:17
Старт Динамо и Днепра-1, реабилитация Ворсклы и Шахтера: анонс матчей УПЛ
Украина08:37
Динамо Киев: расписание и результаты матчей
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK