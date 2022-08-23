Челси сделал Барселоне официальное предложение по Обамеянгу

Челси сделал первое предложение о трансфере форварда Барселоны Пьера-Эмерика Обамеянга. Об этом сообщает издание Diario Sport.

Лондонский клуб готов заплатить за 33-летнего габонца 15 миллионов евро. Данное предложение не устроит "сине-гранатовых", так как игрок оценивается в 25-30 миллионов.

Главный тренер каталонцев Хави не хочет отпускать Обамеянга, однако для Барселоны его продажа важна с финансовой точки зрения. Трансфер нападающего позволит каталонцам зарегистрировать в Ла Лиге защитника Жюля Кунде.

Ранее сообщалось, что Бавария намерена арендовать хавбека Барселоны.