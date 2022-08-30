Мудрик - в шорт-листе Арсенала

Лондонский Арсенал ищет усиление на левый фланг атаки в это летнее трансферное окно.

Как сообщает авторитетный английский журналист Дэвид Орнштейн, в шорт-лист кандидатов входит Михаил Мудрик.

Приоритетным вариантом является португальский вингер Педро Нету, которого Вулверхэмптон оценивает в 50 млн евро.

На ситуацию может повлиять желание "канониров" подписать и футболиста в центр поля.

В этом сезоне украинец успел сыграть 2 матча, не отметившись результативными действиями.

Напомним, ранее стало известно, сколько Ницца предлагала за Мудрика.