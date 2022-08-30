Манчестер Сити усилится защитником Боруссии Дортмунд
Мануэль Аканджи станет футболистом "горожан".
Манчестер Сити неожиданно провернул трансфер центрального защитника.
Как сообщает Дэвид Орнштейн, "горожане" подпишут Мануэля Аканджи.
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Центрбэк Боруссии Дортмунд будет стоить коллективу Пепа Гвардиолы 17 млн евро.
Детали контракта между сторонами источник не уточняет.
В минувшем сезоне швейцарец провел 26 матчей в Бундеслиге, забив один гол.