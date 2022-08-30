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Манчестер Сити усилится защитником Боруссии Дортмунд

Мануэль Аканджи станет футболистом "горожан".
Сегодня, 17:28
Мануэль Аканжи
Мануэль Аканжи
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Манчестер Сити неожиданно провернул трансфер центрального защитника.

Как сообщает Дэвид Орнштейн, "горожане" подпишут Мануэля Аканджи.

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Центрбэк Боруссии Дортмунд будет стоить коллективу Пепа Гвардиолы 17 млн евро.

Детали контракта между сторонами источник не уточняет.

В минувшем сезоне швейцарец провел 26 матчей в Бундеслиге, забив один гол.

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