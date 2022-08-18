ПСЖ включился в борьбу за полузащитника Манчестер Сити
Парижане готовы заплатить солидную сумму за игрока.
ПСЖ рассматривает возможность подписания полузащитника Манчестер Сити Бернарду Силвы, на которого также претендует Барселона.
Как утверждает The Times, парижский клуб готов заплатить за 28-летнего португальского хавбека 70 миллионов евро.
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Чтобы опередить каталонцев в борьбе за игрока, ПСЖ намерен предложить полузащитнику более выгодные финансовые условия.
Отметим, что в текущем сезоне португалец принял участие в трех матчах в составе "горожан".
Ранее главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола высказался о возможной продаже Бернарду Силвы.