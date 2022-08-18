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ПСЖ включился в борьбу за полузащитника Манчестер Сити

Парижане готовы заплатить солидную сумму за игрока.
Сегодня, 12:40
Бернарду Силва / Getty Images
Бернарду Силва / Getty Images
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ПСЖ рассматривает возможность подписания полузащитника Манчестер Сити Бернарду Силвы, на которого также претендует Барселона.

Как утверждает The Times, парижский клуб готов заплатить за 28-летнего португальского хавбека 70 миллионов евро.

Читай также: Барселона по-прежнему хочет подписать Бернарду Силву

Чтобы опередить каталонцев в борьбе за игрока, ПСЖ намерен предложить полузащитнику более выгодные финансовые условия.

Отметим, что в текущем сезоне португалец принял участие в трех матчах в составе "горожан".

Ранее главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола высказался о возможной продаже Бернарду Силвы.

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