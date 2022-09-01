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Ливерпуль - Ньюкасл 2:1 Видео голов и обзор матча чемпионата Англии

Вашему вниманию самые яркие моменты встречи.
Сегодня, 08:15
Ливерпуль - Ньюкасл: Видео голов / Getty Images
Ливерпуль - Ньюкасл: Видео голов / Getty Images
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В рамках пятого тура чемпионата Англии Ливерпуль на своем поле принимал Ньюкасл.

"Сороки" вышли вперед на 38-й минуте матча после точного удара Исака.

Во втором тайме подопечные Юргена Клоппа продолжили давить ворота соперника, что привело к голу Фирмино.

Казалось, что матч завершится вничью, однако Карвалью на последних секундах встречи принес Ливерпулю победу.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Ливерпуль - Ньюкасл:

Ливерпуль - Ньюкасл 2:1
Голы: Фирмино, 61, Карвалью, 90+8 - Исак, 38

Ливерпуль: Алиссон – Александер-Арнольд (Карвалью, 71), Гомес, Ван Дейк, Робертсон (Цимикас, 71) – Эллиотт, Фабиньо, Гендерсон (Гендерсон, 70) – Салах, Фирмино, Диас.

Ньюкасл: Поуп – Триппьер, Ласеллс, Берн, Таргетт – Виллок, Лонгстафф, Фрейзер (Мерфи, 65) – Альмирон (Андерсон, 84), Исаак (Вуд, 66), Жолинтон.

Предупреждения: Ласеллс, Трипьер.

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