Гол Санчо принес Манчестер Юнайтед минимальную победу над Лестером

В четверг, 1 сентября, программу пятого тура АПЛ закрывали Лестер и Манчестер Юнайтед. Победу праздновали гости со счетом 1:0.

Все решил один-единственный гол Джейдона Санчо в середине первой половины. Во время контратаки Маркус Рэшфорд избежал офсайда, то же самое повторил и Санчо, когда он получал передачу. Выйдя один на один с Дэнни Уордом, Джейдон переиграл голкипера, отправив мяч в пустые ворота.

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Во втором тайме Лестер перехватил инициативу, но ничего не смог поделать с обороной манкунианцев. Как итог: третья победа подряд для команды Эрика тен Хага.

После ужасного старта МЮ набрал уже 9 очков, что позволило ему подняться на пятое место. "Лисы" же остаются худшей командой чемпионата с одним баллом в активе.

В следующем туре Юнайтед на своем поле будет принимать лидера АПЛ Арсенал, а Лестер поедет в гости к Брайтону.

Лестер - Манчестер Юнайтед 0:1

Гол: Санчо, 23.

Лестер: Уорд - Джастин, Сумаре, Эванс, Томас - Ндиди, Мэддисон, Тилеманс (Ихеаначо, 76), Дьюсбери-Холл, Барнс - Варди (Дака, 87).

Манчестер Юнайтед: Де Хеа - Далот, Варан, Мартинес, Маласия - МакТоминей, Эриксен, Эланга (Каземиро, 59), Фернандеш, Санчо (Роналду, 68) - Рэшфорд (Фред, 88).

Предупреждения: Варди - Далот, Маласия, Мартинес.