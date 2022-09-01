Гол Санчо принес Манчестер Юнайтед минимальную победу над Лестером
В четверг, 1 сентября, программу пятого тура АПЛ закрывали Лестер и Манчестер Юнайтед. Победу праздновали гости со счетом 1:0.
Все решил один-единственный гол Джейдона Санчо в середине первой половины. Во время контратаки Маркус Рэшфорд избежал офсайда, то же самое повторил и Санчо, когда он получал передачу. Выйдя один на один с Дэнни Уордом, Джейдон переиграл голкипера, отправив мяч в пустые ворота.
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Во втором тайме Лестер перехватил инициативу, но ничего не смог поделать с обороной манкунианцев. Как итог: третья победа подряд для команды Эрика тен Хага.
После ужасного старта МЮ набрал уже 9 очков, что позволило ему подняться на пятое место. "Лисы" же остаются худшей командой чемпионата с одним баллом в активе.
В следующем туре Юнайтед на своем поле будет принимать лидера АПЛ Арсенал, а Лестер поедет в гости к Брайтону.
Лестер - Манчестер Юнайтед 0:1
Гол: Санчо, 23.
Лестер: Уорд - Джастин, Сумаре, Эванс, Томас - Ндиди, Мэддисон, Тилеманс (Ихеаначо, 76), Дьюсбери-Холл, Барнс - Варди (Дака, 87).
Манчестер Юнайтед: Де Хеа - Далот, Варан, Мартинес, Маласия - МакТоминей, Эриксен, Эланга (Каземиро, 59), Фернандеш, Санчо (Роналду, 68) - Рэшфорд (Фред, 88).
Предупреждения: Варди - Далот, Маласия, Мартинес.