Вулверхэмптон презентовал экс-форварда сборной Испании
Диего Коста подписал с "волками" контракт на год.
Сегодня, 14:21
Английский Вулверхэмптон усилил атакующую линию команды.
"Волки" перезентовали в качестве новичка Диего Косту.
Экс-форвард Атлетико Мадрид и Челси подписал контракт на год.
Испанец с бразильскими корнями ранее выступал на исторической родине, защищая цвета Атлетико Минейро.
В составе "петухов" Диего Коста забил 5 голов в 19 поединках бразильской Серии А.
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