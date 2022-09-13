Cтала известна дата проведения перенесенного матча УПЛ Минай - Львов
Команды проведут поединок первого тура в конце сентября.
На официальном сайте УПЛ была опубликована информация о дате проведения встречи первого тура чемпионата Украины Минай - Львов.
Поединок пройдет в конце этого месяца, а именно 25 сентября. Начало встречи запланировано на 13:00 по киевскому времени.
На данный момент у обеих команд по три сыгранных матча в нынешнем розыгрыше украинского первенства.
Коллектив Владимира Шарана набрал 4 очка и занимает 9 место, Львов находится на 14 строчке, занеся в свой актив лишь один пункт.
Напомним, ранее Минай добыл первую выездную победу в своей истории в рамках УПЛ.