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Футбол

Cтала известна дата проведения перенесенного матча УПЛ Минай - Львов

Команды проведут поединок первого тура в конце сентября.
Сегодня, 18:52
Минай - Львов
Минай - Львов
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На официальном сайте УПЛ была опубликована информация о дате проведения встречи первого тура чемпионата Украины Минай - Львов.

Поединок пройдет в конце этого месяца, а именно 25 сентября. Начало встречи запланировано на 13:00 по киевскому времени.

На данный момент у обеих команд по три сыгранных матча в нынешнем розыгрыше украинского первенства.

Коллектив Владимира Шарана набрал 4 очка и занимает 9 место, Львов находится на 14 строчке, занеся в свой актив лишь один пункт.

Напомним, ранее Минай добыл первую выездную победу в своей истории в рамках УПЛ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Украина УПЛ львов минай
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