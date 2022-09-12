Минай впервые в истории победил в матче УПЛ на выезде

Подопечные Владимира Шарана не без проблем переиграли Ингулец.

В рамках четвертого тура УПЛ Ингулец на своем поле принимал закарпатский Минай.

Гости справились с коллективом Сергея Лавриненко, победив со счетом 1:2.

В обоих забитых голах Миная поучаствовал Алексей Хахлев.

Сперва хавбек стал ассистентом для Егора Тврдохлиба, а затем и сам отметился мячем в ворота хозяев.

Ингулец ответил голом престижа в исполнении Александра Козака в компенсированное время.

Стоит сказать, что за пару минут до пропущенного гола подопечные Владимира Шарана остались в меньшинстве из-за удаления Александра Бандуры.

Примечательно, что для Миная это первая выездная победа в рамках УПЛ в истории клуба.

Ингулец - Минай 1:2

Голы: Козак, 90+1 - Твердохлеб, 18, Хахлев, 60

Ингулец: Паламарчук – Нагиев, Поспелов, Ченбай, Смоляков – Кучеренко – Одарюк (Марусич, 66), Клименко (В. Близниченко, 46), Коробенко (Козак, 46), Запорожец – Ситало.

Минай: Бандура - Гончар, Горин, Немчанинов, Трубочкин - Виттенчук - Воробчак (Рогозинский, 79), Хахлев (Кемкін, 90), Твердохлеб, Кулиев - Вишневский (Колесник, 69).

Предупреждение: Клименко, В. Близниченко – Трубочкин

На 89-й минуте был удален Александр Бандура (Минай) (грубое нарушение).