iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Минай впервые в истории победил в матче УПЛ на выезде

Подопечные Владимира Шарана не без проблем переиграли Ингулец.
Сегодня, 17:14
Ингулец - Минай / УПЛ
Ингулец - Минай / УПЛ
0 0 0

В рамках четвертого тура УПЛ Ингулец на своем поле принимал закарпатский Минай.

Гости справились с коллективом Сергея Лавриненко, победив со счетом 1:2.

В обоих забитых голах Миная поучаствовал Алексей Хахлев.

Сперва хавбек стал ассистентом для Егора Тврдохлиба, а затем и сам отметился мячем в ворота хозяев.

Ингулец ответил голом престижа в исполнении Александра Козака в компенсированное время.

Стоит сказать, что за пару минут до пропущенного гола подопечные Владимира Шарана остались в меньшинстве из-за удаления Александра Бандуры.

Примечательно, что для Миная это первая выездная победа в рамках УПЛ в истории клуба.

Ингулец - Минай 1:2

Голы: Козак, 90+1 - Твердохлеб, 18, Хахлев, 60

Ингулец: Паламарчук – Нагиев, Поспелов, Ченбай, Смоляков – Кучеренко – Одарюк (Марусич, 66), Клименко (В. Близниченко, 46), Коробенко (Козак, 46), Запорожец – Ситало.

Минай: Бандура - Гончар, Горин, Немчанинов, Трубочкин - Виттенчук - Воробчак (Рогозинский, 79), Хахлев (Кемкін, 90), Твердохлеб, Кулиев - Вишневский (Колесник, 69).

Предупреждение: Клименко, В. Близниченко – Трубочкин

На 89-й минуте был удален Александр Бандура (Минай) (грубое нарушение).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол УПЛ Ингулец фк минай
0 0 0

Статьи по теме

УПЛ: календарь и результаты матчей УПЛ: календарь и результаты матчей
Соболь довызван в сборную Украины Соболь довызван в сборную Украины
"Можно уничтожить трибуны, но не мечты": Ярмоленко стал "голосом" разрушенного российскими оккупантами стадиона в Чернигове "Можно уничтожить трибуны, но не мечты": Ярмоленко стал "голосом" разрушенного российскими оккупантами стадиона в Чернигове
Шапаренко и Цыганков вошли в топ лучших футболистов мира в возрасте до 25 лет Шапаренко и Цыганков вошли в топ лучших футболистов мира в возрасте до 25 лет
Помочь журналистам

Видео

Украина - Польша 86:94 Обзор матча чемпионата Европы по баскетболу
Украина - Польша 86:94 Обзор матча чемпионата Европы по баскетболу

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина вылетела с ТОП-100, кардинальные изменения в ТОП-10
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2022 года
просмотров

Последние новости

Украина18:05
"Можно уничтожить трибуны, но не мечты": Ярмоленко стал "голосом" разрушенного российскими оккупантами стадиона в Чернигове
Украина18:01
УПЛ: календарь и результаты матчей
Украина17:53
Соболь довызван в сборную Украины
Украина17:14
Минай впервые в истории победил в матче УПЛ на выезде
Украина16:55
Шапаренко и Цыганков вошли в топ лучших футболистов мира в возрасте до 25 лет
Лига Европы16:02
Матч между Арсеналом и ПСВ в рамках Лиги Европы перенесен
Украина15:17
Ворскла и Александрия не выявили сильнейшего в безголевом противостоянии
Европа14:53
Бывший футболист Барселоны и ПСЖ стал тренером середняка Серии А
Европа14:50
"Позор вам": Тер Штеген раскритиковал немецкое издание за троллинг вратаря Кадиса
Европа14:21
Вулверхэмптон презентовал экс-форварда сборной Испании
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK