Манчестер Юнайтед объявил заявку на сезон - в нее попал Гринвуд

Манчестер Юнайтед на своем официальном сайте огласил свою окончательную заявку на Премьер-лигу сезона-2022/23. В нее вошли 25 игроков старше 21 года, а также игроки младше 21 года и некоторые отправленные в аренду молодые исполнители.

Неожиданно для многих в заявку попал Мэйсон Гринвуд, который до сих пор обвиняется в изнасиловании и угрозах убийства своей девушки.

Так как футболисту на данный момент всего 20 лет он попал в список игроков до 21 года. Фанаты манкунианцев в социальных сетях уже высказались против такого решения клуба, потребовав удалить его из заявки.

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Напомним, что в конце января его девушка выложила в социальных сетях фото и видео побоев, которые были нанесены Гринвудом, а также аудиозапись, на которой слышно, как он заявляет о желании вступить с ней в половой акт без ее согласия.

После того, как об этом узнала общественность, Манчестер Юнайтед отстранил его от матчей и тренировок, Nike разорвал с ним спонсорский контракт, а Electronic Arts удалили его из FIFA 2022. Летом было объявлено, что Гринвуд останется на свободе под залогом до конца следствия.